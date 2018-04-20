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Dünya

(Görüntülü Haber) ABD'den 'erken seçim' açıklaması: Endişeliyiz

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim yapılmasına ilişkin endişeleri olduğunu söyledi

20 Nisan 2018 12:44

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye\'de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim yapılmasına ilişkin endişeleri olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye\'de erken seçim kararıyla ilgili sorulara cevap verdi. Nauert, OHAL\'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna değinerek, \"Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye\'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız\" dedi.

Süreci çok yakından izlediklerini belirten Nauert, \"Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var\" diye konuştu.

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