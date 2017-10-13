(Görüntülü Haber) ABD: Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz

Nafiz Albayrak / New York, 13 Ekim (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD ile Türkiye ile arasında diplomatik krize yol açan \"vizeleri karşılıklı askıya alma\" kararının yarattığı gerginliğin düşmesinden yana olduklarını söyledi. Dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında dün yapılan telefon görüşmesine de değinen Nauert, görüşmede tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson ile iki ABD misyonu çalışanının durumlarının ele alındığını belirtti. Nauert, tutukluların aileleri ve avukatları ile görüştürülmesi yönünde verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini söyledi ve \"Türkiye’nin ABD’den uzaklaşmasını istemeyiz. Beklentimiz gerginliğin düşmesi yönünde. Türkiye önemli bir NATO müttefiki\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik eleştirileri ve tutuklanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Nauert, \"Bu açıklamaları görmedim\" dedi ve ekledi: \"Biz Türk hükümetinden bu yönde kant göstermelerini istedik. Türk hükümetine, bizim çalışanlarımızın terör örgütü üyeliği ile ilgili kanıt varsa bu kantları bizle paylaşmalarını çağrısı yapıyoruz. Eğer böyle bir bağlantıları olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle bunun kantlarını görmek isteriz. Ayrıca bu kişilerin avukatlarıyla görüştürülmeleri yönündeki sözlerin tutulduğunu görmek isteriz, bunu yakından izleyeceğiz. Türk hükümetinin varlığını söylediği kanıtları biz görmedik.\" ABD’nin Türkiye ile yaşanan gerilimin düşmesinden yana olduğunu söyleyen Nauert, \"İlişkilerin üzerinde büyük gerilim var. Daha soğukkanlı olmayı umuyoruz, diyalog içinde olalım istiyoruz. Ancak Türkiye’nin devam eden soruşturmalar konusunda ABD ile işbirliği yapmak isteyip istemediğine ilişkin ciddi kaygılarımız var. Sorgulanan yada tutuklanan kişiler, bizim Türkiye’deki yerel personelimiz ve Türk güvenlik personeliyle çalışan kişiler. Umarız ki bir NATO üyesi olan Türkiye güvenlik alanında aramıza mesafe koymaya çalışmıyordur\" diye konuştu. ABD’nin Türk vatandaşlarına karşı uygulamaya koyduğu vizeleri askıya alma kararının kolay alınmadığını da vurgulayan Nauert, \"Bu kesinlikle tercih ettiğimiz bir şey değil. Geçerli vizeleri olan insanlar ABD’ye tabii ki gelebilirler. Bu geçici bir askıya alma kararı, ne olup bittiğini görünceye dek sürecek bir durum\" dedi.