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Dünya

(Görüntülü Haber) ABD: Menbiç konusunda Türkiye ile anlaşma yok

Nafiz Albayrak / New York, 21 Mart (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi

21 Mart 2018 14:05

Nafiz Albayrak / New York, 21 Mart (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Bakanlık sözcülüğünün yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Yardımcısı görevine de atanan Nauert, Washington’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nauert, bir gazetecinin, \"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son açıklamasında ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusunda genel bir anlaşmaya varıldığını söyledi. Bu anlaşmanın ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı’nın göreve başlamasına değin, birkaç hafta birkaç hafta gecikeceğini söyledi\" sorusuna verdiği yanıtta, \"\"Menbiç konusunda bir anlaşma yok\" dedi. Nauert, iki hafta önce ABD’li ve Türk heyetler arasında yapılan görüşmelerin bir sonraki toplantılarının ne zaman olacağına ilişkin soruyu da, \"Şimdilik bu konuda duyuracak bir şey yok\" karşılığını verdi.

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