(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu'nda sessizlik hakim

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Amerika Birleşik Devletleri (ABD)\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından ABD Başkonsolosluğu\'nda sakinlik hakim. Vize işlemleri için gelenler ise genelde yabancılar. ABD\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar dün başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Bugün ise randevuların iptal olduğunu öğrenenler başkonsolosluğa gelmezken, yabancıların geldiği görüldü. Onlar da ellerine verilen broşürle geri dönmek zorunda kaldı. Babasına vize almak için Başkonsolosluğa gelen Özbekistan uyruklu Nadir Han \"Babama vize almak için geldim. Ama vize vermediklerini söylediler. Bize bir kağıt verdiler. Şimdi geri gidiyoruz\" dedi.