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(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğunda güvenlik önlemi

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE'deki ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı

07 Aralık 2017 14:26

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE\'deki ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu\'nda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı. Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

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