(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu önünde "Kudüs" protestosu

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) - CUMA namazı çıkışı ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. Türk ve Filistin bayrağı taşıyan eylemciler yapılan basın açıklaması sonrası olaysız dağıldı. Cuma namazının ardından Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İstinye\'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık burada \"Mescid-i Aksa Kutsalımızdır. Kudüs Şerefimizdir\" yazılı pankart açtı. Okunan basın açıklamasında Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu, alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti artırmaktan başka hiç bir sonucu olamayacağı vurgulandı. POLİSTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ Polis eylem sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Basın açıklaması süresince başkonsolosluğun bulunduğu Sarıyer Caddesi trafiğe kapatıldı. Açıklamanın bitmesiyle cadde yeniden trafiğe açıldı. Grup üyeleri olaysız şekilde dağıldı.