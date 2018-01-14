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(Görüntülü Haber) Abant'ta kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

14 Ocak 2018 17:16

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı\'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bolu\'nun incisi, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Abant\'ta kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kalabalık kentten uzaklaşıp, doğada vakit geçirmek isteyenler ise Abant\'a akın etti. Bolu\'dan ve çevre illerden günübirlik tatil için gelenler, kar manzarasının ve temiz havanın keyfini çıkardı. Hafta sonu olması nedeniyle de otellerdeki doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı. Ziyaretçiler, göl etrafındaki karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti. Bazı ziyaretçiler de faytonlarla göl çevresinde gezdi. Ziyaretçiler, Abant\'a gelirken, kar yağışı nedeniyle yollarda aksama olmadığını söyledi.

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