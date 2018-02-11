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(Görüntülü Haber) Abant yolunda zincirleme kaza: 11 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

11 Şubat 2018 20:13

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, hafta sonunu Abant Tabiat Parkı\'nda geçirmek isteyen tatilciler, uzun süre yolun açılmasını bekledi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Abant karayolunun Gövem Köyü mevkiinde meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant Tabiat Parkı\'na giden Atila Bahçivan yönetimindeki 34 PU 0998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Işık yönetimindeki 34 DA 4350 plakalı minibüsle çarpıştı. Abant yönüne giden Eralp Bahçivan yönetimindeki 34 LV 229 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, 3\'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, yol kenarlarına taşındı. İtfaiye ekipleri de araçlarda sıkışan bazı yaralıları, yaptıkları çalışmayla kurtardı.

Yaralılar, Eralp, Nermin, Erim, Ecem ve Meryem Bahçivan, Selahattin Işık, Murat Kutlutekin, Hüseyin Köysu ile Süleyman, Ebubekir ve Bapir Özlük, Bolu\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada, kazaya karışan araçlardan 34 LV 2229 plakalı otomobilde emniyet kemerinin olduğu yere aracın uyarı vermemesi için sadece emniyet kemeri tokasının takılı olduğu görüldü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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