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(Görüntülü Haber) Abant ve Gölcük havadan ayrı güzel

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) - BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat parklarında sonbaharın ilk günlerinde oluşan manzara, havadan drone ile çekilen görüntülere yansıdı

23 Eylül 2017 16:56

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) - BOLU\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat parklarında sonbaharın ilk günlerinde oluşan manzara, havadan drone ile çekilen görüntülere yansıdı. Türkiye\'nin önde gelen tabiat parklarından Gölcük ve Abant, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharın ilk günlerinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkları, drone ile havadan görüntülendi. Yeşil tonların sarıya doğru evrildiği Gölcük ve Abant\'taki etkileyici doğa havadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Yeşil, sarı ve mavi tonların birleştiği tabiat parklarında oluşan kartpostallık görüntüler ziyaretçiler tarafından da beğeniliyor.

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