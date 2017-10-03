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(Görüntülü Haber) A Milli Futbol Takımı'nda İzlanda hazırlığı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda cuma günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

03 Ekim 2017 22:29

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda cuma günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda ile, 9 Ekim de ise Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci çalışmasını yaptı. Antalya\'nın Serik İlçesi\'ndeki Belek Turimz Bölgesi\'nde bulunan Sentido Zeynep Resort\'un sahasındaki antrenmanda teknik direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa süre görüştü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milli takım 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda dün Fortuna Düsseldorf\'un sahasında Duisburg\'u 3-1 yendiği maçta oynayan Kaan Ayhan ile sağ arka adalesinde çekme olan Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. 

A Milli Futbol Takımı\'nın Antalya kampında yer alan futbolculardan Tolga Ciğerci\'nin sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Antrenmanı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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