(Görüntülü Haber) A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e geldi

KEMAL ATLAN-HAKAN TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'ndaki 9\'uncu maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Eskişehir\'e geldi. A Milli Futbol Takımı kafilesini içinde bulunduğu uçak, bugün saat 12.20\'de Eskişehir\'deki Hasan Polatkan Havaalanı\'na indi. Oldukça neşeli olduğu gözlenen futbolcular ile teknik direktör teknik Direktör Mircea Lucescu, havaalanı önünde bekleyen otobüse binerken, taraftarlar milli oyunculara yaptıkları tezahüratlar ile moral verdi. Kafide, dedesi vefat eden Emre Mor yer almadı. Milli takım kafilesini taşıyan otobüs polislerin geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları Tasigo Otel\'e getirildi.