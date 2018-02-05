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(Görüntülü Haber) 97 evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İstanbul'da 97 eve girerek yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve otomobil çaldıkları iddia edilen 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı

05 Şubat 2018 18:52

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İstanbul\'da 97 eve girerek yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve otomobil çaldıkları iddia edilen 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda çalıntı eşya, 2 tabanca, 85 telefon ve 16 otomobil ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 2,5 süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul\'da çok sayıda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yaptı. İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde 19 adrese 24 Ocak tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 1\'i çocuk 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca, 14 bin 350 Türk Lirası, 200 euro , 53 dolar, 6 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 10 dijital fotoğraf makinesi, 6 otomobil anahtarı 85 cep telefonu ve 16 çalıntı otomobil ele geçirildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde dolaşarak binalara girdikleri, kapılarını çalarak içerde kimsenin olmadığını tespik ettikleri evleri soydukları öğrenildi. Şüphelilerin evlerde buldukları kontak anahtarlarıyla da park halindeki otoları çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık suçundan daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kamera görüntülerine yakalandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin 97 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespis edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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