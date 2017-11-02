(Görüntülü Haber) 9 yaşındaki Mustafa, bisikletiyle kamyonun altında kaldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 9 yaşındaki Mustafa Eryiğit\'e, bisikletiyle okuldan evine dönerken, ambalaj atıkları toplayan kamyon çarptı. Aracın sağ arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan Mustafa, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Mümine Hatun İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Eryiğit, ders bitiminde bisikletiyle evine gitmek için yola çıktı. Fevzi Paşa Caddesi\'nden geçerken Mustafa\'ya, aynı yönde seyreden 38 yaşındaki Serkan Yıldız yönetimindeki, bir vakfa ait 70 FR 221 plakalı ambalaj atıkları toplama kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan Mustafa, kamyonun sağ arka lastiği altında kaldı. Çevredeki çocukların bağırması üzerine sürücü, kazayı fark edip aracı durdurdu. Lastiğin altında kalan Mustafa itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Serkan Yıldız da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.