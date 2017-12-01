T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 9 aylık hamile eşini dövdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Salih D

01 Aralık 2017 18:57

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da Salih D. (43), tartıştığı eşi 9 aylık hamile eşi Naime D.\'yi (37) tekme tokat dövdü. Hamile kadın, doğum ihtimaline karşılık hastaneye götürüldü. Olay, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar mahallesinde meydana geldi. Salih D., sabah evde tartıştığı 9 aylık hamile eşi Naime D.\'ye tekme tokat dövdü. Çiftin kızı İpek D. (20) dayak yiyen annesini babasının elinden güçlükle kurtarıp polis çağırdı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hamile kadın, doğum ihtimaline karşın Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Polis, kaçan Salih D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA SalihNaimeHamileOlayYüreğirAkıncılarSalihEveAdanaHastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24