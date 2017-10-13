(Görüntülü Haber) 89 yaşında TOKİ ile ilk kez ev sahibi oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Develi İlçesi\'nde inşa edilen 129 konuttan 119\'u başvuru yapan hak sahiplerine kura ile teslim edildi. 89 yaşında ilk kez ev sahibi olan Ömer Yorulmaz, çok mutlu olduğunu söyledi. Develi ilçesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde noter huzurunda düzenlenen TOKİ kura çekimine 119 hak sahibi vatandaş katıldı. 2+1 olarak 129 adet inşa edilen TOKİ dairelerine 119 vatandaş başvuru yaptı. Hak sahibi vatandaşların oturacakları daireler ise kura ile belirlendi. Vatandaşlar oturacakları dairelerin kuralarını kendi elleriyle çekti. Kura sonucu ilk kez daire sahibi olan çiftçi Ömer Yorulmaz, \"Çok mutluyum. İlk kez evim olacak. Herkese teşekkür ederim\" dedi. Yine ilk kez ev sahibi olma heyecanı yaşayan 42 yaşındaki engelli Yıldız Yıldız ise, \"Çok mutluyum. 2 çocuğum var. 4. kattan daire çıktı. İlk kez evim olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.Yapılan kura çekimi ile vatandaşlar oturacakları evlere kavuştu.