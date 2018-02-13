(Görüntülü Haber) 84 şişe sahte içkiyle yakalandı, 'Günde 3 şişe içiyorum' dedi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 84 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Hamdi B. (52) ise \'\'Günlük 3 şişe içiyorum\'\' diyerek kendisini savundu. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamdi B.\'nin evinde sahte içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda, evde 84 şişe sahte içki, 550 sahte barkod ve 300 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamdi B., \'\'Günlük 3 şişe içiyorum. İçkiciyim ben\'\' diyerek kendisini savundu. Soruşturma başlatıldı.