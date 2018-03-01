(Görüntülü Haber) 81 yaşındaki kadına kaçak su gözaltısı (2)

ASKİ\'DEN AÇIKLAMA Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ\'ın ifadeye götürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Oprukçu, yaşlı kadının gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını ve konunun hukuki bir süreçten kaynaklandığını belirtirken, şöyle konuştu: \"2016\'da kaçak su kullanımından dolayı kaçak saatin ardından ayrı bir şebeke düzenlendiği belirlenmiş, arkadaşlarımız bunun üzerine 1040 lira ceza kesmişler. Bu cezanın ödenmemesiyle suç duyurusunda bulunulmuş. Bunun üzerine 8 kez duruşma yapılmış, 8 kez davete icabet edilmediği ve ifade vermediği için polis nezaretinde ifadeye götürülmüş. ASKİ\'nin 81 yaşındaki bir kadını mağdur etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Burada işleyen hukuki bir süreç, yargı kararının ifa edilmesi ve mahkemeden ifadesinin alınmasına yönelik bir karar çıkmıştır. Biz halkımıza hizmetle mükellefiz. Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, pozitif ayrımcılığı hassasiyetle yaklaşmaktadır. Biz de yol arkadaşları olarak yaşlı bir hanımefendinin mağdur edilmesine ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak müsade etmeyiz. İfade alınmasıyla mahkemeye ifade vermemesinden dolayı para cezasıyla konu kapanmış ve ilgili polis tarafından evine teslim edilmiştir.\" Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)