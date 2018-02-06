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(Görüntülü Haber) 80 yaşındaki kadına kapkaççı şoku

    Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S

06 Şubat 2018 17:12

 

 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta doğal gaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S. (80) kapkaççı kurbanı oldu.

Olay sabah saatlerinde Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi\'nde meydana geldi. Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıktı. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönen yaşlı kadının arkasından yaklaşan 18-20 yaşlarındaki genç, çantasını çekip aldıktan sonra kaçtı. Sevim S. yaşadığı kısa süreli şokun ardından cadde üzerindeki esnaftan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kapkaça uğrayan Sevim S., \"Eve gidiyordum. Çocuk geldi, çantamı alıp kaçtı. İçinde telefon, evin anahtarı ve 55 TL de para vardı” dedi. Polis, kapkaç şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

 

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