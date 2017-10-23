(Görüntülü Haber) 80 metreden denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'da, elektrik şirketinde çalışan Enis Sarı, işe giderken otomobiliyle 80 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını yitirdi.



Enis Sarı, dün akşam gece vardiyasına gitmek için İnebolu İlçesi\'ndeki evinden 37 FA 213 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İş arkadaşları ve ailesi, Sarı\'ya bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Enis Sarı\'nın işe giderken kullandığı İnebolu-Abana yolu üzerinde yapılan aramada İskele mevkiinde gece 04.30 sıralarında, bir bülümü denize gömülü otomobil bulundu. Kontrolden çıkarak 80 metre yükseklikten denize uçtuğu belirlenen otomobilin Sarı\'ya ait olduğu saptandı. Halat bağlanıp çekici ile kıyıya çekilen araçta emniyet kemeri takılı olan sürücü Enis Sarı\'nın öldüğü belirlendi. Sürücünün yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Sarı\'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

