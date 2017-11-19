(Görüntülü Haber) 8 yaşındaki çocuk oyun oynarken açık bırakılan su kuyusuna düştü; durumu ciddiyetini koruyor

Sinan BİLGİLİ- Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta 8 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip açık bırakılan su kuyusuna düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt\'ta meydana geldi. Su kuyusunun kenarında oyun oynayan çocuklardan Furkan Tibet, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Furkan\'ın çığlıkları ve arkadaşlarının yardım seslerini duyan çevredekiler çocuğu çıkarmak istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan Furkan Tibet\'i çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan\'ın sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. \"KİM VERECEK BUNUN HESABINI?\" Mahalle sakinleri kuyunun uzun süredir açık olduğunu belirterek hiçbir önlem alınmamasına isyan etti. Bir mahalle sakini, \"Kimse sahip çıkmadı. Zabıtalar buradaki bahçeleri yıktı kuyuyla ilgilenmedi. 7 senedir burası aynı. Fark eden birşey yok. Kim verecek bunun hesabını? Çocuk mosmor olmuş zaten\" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise \"Zabıtaya defalarca söyledik; ama kaldırılmadı\" dedi. POLİS İNCELEME YAPTI Olay yerine gelen polis ekipleri de kuyunun etrafını çevirerek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.