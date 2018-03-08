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(Görüntülü Haber) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüdüler

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapıldı

08 Mart 2018 20:05

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapıldı. Çaycuma Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli eşi Fatmagül Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çoğunluğu kadın olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. \'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye\' pankartı taşıyan grupta bulunan kadınlar, \'şiddete hayır\' sloganları attı. Kültür ve Sanat Merkezi\'nde önünde sona eren yürüyüşe katılanlara karanfil dağıtıldı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, kadınların bir milletin temel taşları olduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Kadınlar aynı zamanda analarımız. Kadınlar aynı aynı zamanda bir milletin temel taşlarından temel direklerinden birisidir. Kadınlar olmazsa asalında hiç birimiz olmazdık. Kadınlarımıza hak ettiği değeri beklide veremiyoruz. Ama biliyoruz ki vermemiz gerekiyor. Ben etkinliğe katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.\"

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