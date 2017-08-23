(Görüntülü Haber) 8 ilde "gevşek bandrol" operasyonu (2)

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde 26 adreste 20 farklı şarap firmasına yönelik saat 14.00\'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri İstanbul merkezli yapılan operasyonda Tekirdağ, Kırıkkale, Zonguldak, Nevşehir, Balıkesir, Aydın ve Ankara\'da belirlediği şarap firmalarının, mantar tapayı kapatan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığını, kaplama üzerine yapıştırılan TAPDK (Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrollerinin ürünler satıldıktan sonra toplatıldığını ve yeni üretilen şaraplara takılarak pazarlandığını tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonda 15 bin 829 şişe şarapta bulunan TAPDK bandrollü kapüşonların tekrar kullanıldığını, 233 tane TAPDK bandrolü bulunan kapüşon, 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, şarap fabrikalarının yöneticileri, dağıtımcıları ve şarap satışı yapan şüpheliler hakkında \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\' ve \'Vergi Kaçakçılığı\' suçlarından işlem başlattı. POLİS, TAPDK BANDROLLÜ KAPÜŞONLARININ NASIL DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ KAMERAYA GÖSTERDİ Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir işyerine yaptığı baskında satışa hazır şişelenmiş şarap görüntülendi. Polis ekipleri bir şişe üzerinde bulunan TAPDK bandrollü kapüşonu çıkartıp boş şişelere takılmasını göstermesi görüntülere yansıdı. 2 OPERASYONDA 68 BİN 309 ŞİŞE ŞARAPIN BANDROLLÜ KAPÜŞONLARININ TEKRAR KULLANILDIĞI BELİRLENDİ İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ağustos\'ta yaptığı operasyonla birlikte toplam piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 68 bin 309 şişe şarabın TAPDK bandrollü kapüşonlarının tekrar kullanıldığını, 13 bin 123 tane piyasadan üreticiler tarafından toplanan TAPDK bandrolü bulunan kapüşon ele geçirildi.