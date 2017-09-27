(Görüntülü Haber) 8 asırlık ağaçtan zeytin hasadı yapıldı

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de 2 yıl önce hızarcıdan kesilmek üzereyken alınan, yeniden toprakla buluşturulduktan sonra meyve veren 8 asırlık zeytin ağacından 14 kilo zeytin toplandı. Toroslar Belediyesi tarafından, Akbelen Bulvarı üzerinde yaklaşık 16 bin metrekare alanda inşa edilen Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı\'nda adete köklerinden yeniden doğan tarihi zeytin ağacının gövdesinden de meyvelerinin çıkmasının ardından zeytin hasadı yapıldı. Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Karaoğlu ile birlikte 8 asırlık ağaçtan zeytin topladı. 14 kilo zeytin toplanan hasat töreninde konuşan Başkan Tuna, çevreye olan duyarlılıklarının da bir göstergesi olan bu çalışma ile amaçlarının, özellikle barışın sembolü ve sağlık açısından da yararlı zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Zeytin ağacının bir anıt ağaç olarak kalmasını istediklerini belirten Başkan Tuna, \"2 yıl önce bir hızarcının önünde kesilmiş olarak bekleyen zeytin kütüğünü alarak, Akbelen Bulvarı üzerinde inşa ettiğimiz bu parka diktik ve yaptığımız bakımlarla yaşama kavuşturduk. 2 yıl önce odun olmayı bekleyen bir zeytin kütüğünden bugün ürün aldık. Geçen yıl aşıladığımız içindeki fideden ürün almıştık. Bu yıl da orijinal gövdesinden, daldan çıkan zeytinleri topluyoruz. Yani 800 yıl önce bu ağaçtan zeytin yiyen insanların yedikleri ürünün aynısının hasadını yaptık\" dedi.