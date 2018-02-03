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(Görüntülü Haber) 73'lük Ramazan dede askerlik şubesine dilekçeyle başvurdu

AFRİN İÇİN BENİDE ALIN ASKERE Seyda ASATIR KAYSERİ,DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı harekatına destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanından askerlik şubelerine başvurular yapıldı

03 Şubat 2018 16:39

AFRİN İÇİN BENİDE ALIN ASKERE Seyda ASATIR KAYSERİ,DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı harekatına destek olmak için Türkiye\'nin dört bir yanından askerlik şubelerine başvurular yapıldı. Kayseri\'de oturan 73 yaşındaki 4 çocuk 9 torun sahibi Ramazan Aslan gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubesine dilekçeyle başvuruda bulundu. Aslan, Askerlik Şubesine gittim, vatanım için askerim dedimö ifadesini kullandı Türkiye\'nin dört bir yanından 7\'den 70\'e vatandaşlar Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı harekatına katılmak için askerlik şubelerine başvuruda bulundu. Kayseri\'nin Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Esentepe Mahallesi\'nde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Aslan Kocasinan Askerlik Şubesine dilekçe vererek gönüllü askerlik yapmak istediğini belirtti. 73 yaşındaki Ramazan Aslan gönüllü asker olarak çağırırlarsa gideceğini söyleyerek, Askerlik Şubesine gittim, \'vatanım için askerim.\' dedim. Onlarda bana, \'dilekçeni yaz, ver\' dediler. Suriye\'deki Afrin için, \'ben gönüllü askere gitmek istiyorum.\' dedim. Görev verirlerse görevi alacağım. Allah askerlerimize ömür versin, zarar ziyan vermesin. Bu vatan hepimizin, o yavrular orada bizim için çarpışıyorlar, Allah için çarpışıyorlar. Onlar için biz canımızı feda ederiz.ö dedi. Aslan harekatla ilgili ise, Operasyon için ben teşekkür ediyorum. Bu memleketin selameti için, vatanımız, milletimiz için çalışıyor bunlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan razı olsun. Bütün memleketteki iyi insanların, bütün şerefli insanların yardımcısı olsun.ö şeklinde konuştu.

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