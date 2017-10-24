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Spor

(Görüntülü Haber) 70'lik kick boksçu

Mesut MADAN/TEFENNİ (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Tefenni İlçesi'nde oturan 70 yaşındaki İsmail Şengün, 4 yıl önce başladığı kick boksta mavi kuşağa kadar yükseldi

24 Ekim 2017 14:08

Mesut MADAN/TEFENNİ (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Tefenni İlçesi\'nde oturan 70 yaşındaki İsmail Şengün, 4 yıl önce başladığı kick boksta mavi kuşağa kadar yükseldi. Şengün, \"Sporun yaşı yok\" dedi. Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışırken 1996 yılında emekli olan evli ve 3 çocuk babası İsmail Şengün, ilçede 2013 yılında başlayan kick boks kursuna kayıt oldu. 2 yıl kursa devam eden Şengün, kuşak sınavlarına girip mavi kuşağa kadar yükseldi. Şengün, Tefenni\'de salon yetersiz olunca kick boks antrenmanlarına 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. İsmail Şengün, geçen günlerde yapımı tamamlanan Tefenni Spor Salonu\'nda kick boks kursu açılınca bu spora yeniden başladı. \"ŞU ANDA MAVİ KUŞAKTAYIM\" İsmail Şengün, gençliğinde kick boksa merakı olduğunu ancak yapamadığını belirterek, \"4 yıl önce kick boksa başladım. Kuşak sınavlarına girdim. Şu anda mavi kuşaktayım. Gençlere tavsiyem gelsinler, spor yapsınlar. Ben bu yaşta yapıyorsam onlar da gelsin. Sporun yaşı yok\" dedi. Haftada üç gün antrenmana gittiğini anlatan Şengün, spor yapınca kendini çok rahat hissettiğini, ömrü elverdiği sürece yapmaya devam edeceğini kaydetti. \"GENÇLERLE ANTRENMANA ÇIKIYOR\" Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Deniz Sogu, \"İsmail amca kuşak imtihanlarına girerek mavi kuşağa yükseldi. Turuncu kuşağa yükselecekti, o dönemde kursa ara vermek zorunda kalındı. Kursumuz yeniden başlayınca aramıza katıldı. İsmail amca gençlerle antrenmana çıkıyor. Onlarla birlikte antrenman yapıyor. Performansı çok yüksek. Kendisini tebrik ediyorum. \'Sporun yaşı yok\' sözünün bir örneği kendisi\" diye konuştu.

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