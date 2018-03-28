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(Görüntülü Haber) 7 yaşındaki Elif Nur'un akondroplazi ve astım ile mücadelesi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da akondroplazi (cücelik) ve astım hastası olan Elif Nur'un (7) annesi Fatma Balta, maddi sıkıntılar nedeniyle kızının tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtti

28 Mart 2018 19:43

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da akondroplazi (cücelik) ve astım hastası olan Elif Nur\'un (7) annesi Fatma Balta, maddi sıkıntılar nedeniyle kızının tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtti. Fatma Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım beklediğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde yaşayan Elif Nur, akondroplazi ve astım hastalığı ile savaşıyor. Anne Fatma Balta, kızının yaklaşık 60 bin lirayı bulan tedavi masraflarının karşılanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımseverlerden destek beklediğini belirtti. Anne Fatma Balta, \"Kızımın masraflarını oğlum ile beraber çalışarak karşılamaya çalışıyoruz. Oğlum da Mayıs ayında askere gidecek. Eşim ile ayrıldık. Elif Nur\'un tedavisinde kullanılan mamayı devletimiz veriyor. Ayrıca 3 ayda bir Elif Nur\'un sakatlık maaşı olan 1050 TL para alıyoruz. Bunlar geçimimiz için yeterli olmuyor. Kiramı ödeyemiyorum. Ev masraflarını, elektrik su paralarını ödeyemiyorum\" dedi.

Elif Nur\'un göğüs kafesi dışarıda olduğu için nefes almakta zorlandığını belirten Fatma Balta, \"Kızımı okula gönderemiyorum. Vücuduna herhangi bir darbe geldiği zaman hayati tehlikesi bulunduğu için. Kendi yaşıtları yaklaşık 1 metre boyundayken benim kızım şu anda 68 santimetre boyunda\" diye konuştu.

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