(Görüntülü Haber) 7 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA



Ataşehir\'de 7 katlı bir binanın çatısında gerçekleştirilen izolasyon çalışmasının ardından yangın çıktı. Yangında, binanın çatısı ve üst kat dairesi kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralana olmadı.



Yangın, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ertaç sokakta 7 katlı bir binanın çatısında saat 17.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.