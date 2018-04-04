T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 7 ildeki suç örgütü operasyonu: Alaattin Çakıcı'nın adamı olduğu öne sürülen 33 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyeye

04 Nisan 2018 15:23

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırıkkale Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik 22 Mart\'ta İstanbul, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Ankara, Kırıkkale ve Bursa\'da yaptığı operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltını almıştı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile 1 telsiz ele geçirilmişti. Polis ekipleri gözaltındaki şüpheliler hakkında, \'Örgüte üye olmak\', \'Örgüt propagandası Yapmak\', \'Örgüte yardım etmek\', \'Kasten öldürmeye teşebbüs\', \'Kasten yaralama\', \'Nitelikli yağma\', \'Tehdit\' ve \'Ruhsatsız silah\' suçlarından işlem yapıldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilere yapılan baskınlarda ele geçirilen tabanca ve tüfekler basın mensuplarına gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKırıkkale CezaevindeAlaattinMartKocaeli Düzce Balıkesir Ankara KırıkkaleBursaPolisYapmakVatan CaddesiAdalet Sarayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24