(Görüntülü Haber) 7 bin nüfuslu beldede termik santral tepkisi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'ne bağlı Çatalağzı Belde Belediye Başkanı CHP\'li Adnan Akgün, 7 bin 776 nüfuslu beldede faaliyet gösteren 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megevat enerjili 3 termik santrale ilave yeni bir termik santral kurulmak istenmesine basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Beldede 1946 yılında faaliyete geçen 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali\'nin yanında, Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 2010\'da 3 üniteden oluşan 1390 megavat gücünde ve geçen yıl da 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde 2 termik santral kuruldu. Demir Madencilik A.Ş., mevcut 2 şirketin işlettiği santrallere ilave olarak deniz kenarındaki Ömerağzı sahilinde 160 megavat gücünde temrik santral ve kül barajı projesi için başvuruda bulundu. Projeyle ilgili \'Çevre Etki Değerlendirmesi\' (ÇED) süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda geçen Nisan ayında yapılan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sonrası durduruldu. Yarın bakanlıkta aynı santralle ilgili yeniden yapılacak toplantı öncesi Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, meclis üyeleri, muhtarlar ve çevre derneği yöneticileriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Başkan Adnan Akgün, 700 metrelik bir alanda 7 üniteden oluşan 3 termik santralin faaliyet gösterdiğini, bu santrallerde günde 30 bin ton kömür yakıldığını, 10 bin ton kül ortaya çıktığını söyledi. Başkan Akgün, şöyle konuştu: \"Bu santralleri soğutmak için denizden saatte 320 bin metreküp su çekilmekte. Bu soğutma amaçlı kullanılıp, tekrar denize verilmekte. Bu yapının gerçekleşmesi için havadan 350 milyon metreküp oksijen çekilmekte ve dışarıya 450 milyon metreküp zehirli gazlar halkın kanser ve solunum hastalıklarına sebebiyet vermekte. Ortam bu iken, bu halk buna mecburken santraller yapılmakta. Mevcutları zaten bu insanlar sağlıklarından olarak enerji üretimine katkıda bulunuyorlar, ama artık santral istemiyoruz. Bu santrallerin revize edilmesini istiyoruz. Bu kadar kısa bir alanda, bu kadar santral olan yer olarak belki Türkiye değil, dünyada tekiz. Bu olumsuz durumu bu insanlara layık gören yöneticileri vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. Artık santral yapılmasını istemiyoruz. Sağlıklı yaşamak herkesin hakkıdır. Bu anayasal hakkıdır. Biz bunu istiyoruz.\" Başkan Akgün, 700 metrede faaliyet gösteren 7 üniteden oluşan 3 termik santral için gelecek hafta Guinness Rekorlar Kitabı\'na resmi başvuruda bulunacağını da açıkladı. Çatalağzı Çevre ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Aydemir Akbaş da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nda yapılacak toplantıya 2 bin imza ile gideceklerini söyledi.