(Görüntülü Haber) 69 yıldır aralıksız marangozluk yapıyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, baba mesleği olan marangozluğu 69 yıldır aralıksız sürdüren 81 yaşındaki Selim Yonuk, \"Çok değerli bir meslek. 55 sene önce iş yaptığım kişi, \'Helal olsun aldığın para. Sanki bugün yapmışsın gibi sağlam\' diyor. Bu da zaten bir ustaya yeter\" diye konuştu. 1948 yılında çırak olarak başladığı meslek yaşamında onlarca usta yetiştiren Selim Yonuk, ilerleyen yaşına rağmen her sabah, hayattaki en büyük tutkum dediği işinin başına geçiyor. Bu yıl İl Ahisi seçilerek ödülünü Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın elinden alan Yonuk, marangoz olabilmek için sanat okulunu dahi yarıda bıraktığını söyledi. 56 yıllık evli ve 4 çocuk babası Yonuk, \"1948 yılında çıraklığa başladım. 1960 yılında ise kendi dükkanımı açtım. Yetiştirdiğim usta ve kalfa sayısı 100\'ü geçmiştir. Sanayide herkes bana \'Baba\' der. Herkeste bu makinelerden yok, gelir kullanırlar ve hiç para almam. Sabah 08.00\'de işe gelir, akşam 18.00\'e kadar çalışırım. Mesleğimi çok seviyorum. O kadar seviyorum ki pazar günleri sıkılıyorum, keşke işte olsaydım diyorum. Çok değerli bir meslek. 55 sene önce iş yaptığım kişi, \'Helal olsun aldığın para. Sanki bugün yapmışsın gibi sağlam\' diyor. Bu da zaten bir ustaya yeter\" dedi. Çalışmanın kendisini ayakta tuttuğunu belirten Selim Yonuk, \"Dürüst ustaları, eskiden güzel iş yapan ustaları hâlâ ararlar. Ama artık bu dönemde iki vida ile işi bitiriyor adamlar. Böyle iş olmaz. Biz bir yatak odasını bir ayda bitiriyorduk, şimdi adam 2 günde bitiriyor. Eskiden yapılan işin bir kalitesi vardı, değeri vardı. Müşterinin evine götürdüğünde ustaya saygı, değer, ikram vardır. İl Ahisi seçtiler beni ve bu büyük bir şeref. Bir sanatkâra daha büyük bir şeref olmaz. Şu yaşa geldim çalışıyorum, hayattan zevk alıyorum. Çalışmasaydım ya toprak altında olurdum ya da bir köşede öylece oturuyor olurdum. Çalışma azminden, sevgiden oluyor\" diye konuştu.