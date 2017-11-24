(Görüntülü Haber) 681 acemi er yemin etti

Nermin UÇTU MANİSA,(DHA) MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda 3 haftalık temel eğitimi tamamlayan 681 acemi er yemin etti. Yemin töreninin ardından, askerler aileleriyle kavuştu. Manisa\'da 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda, 369\'uncu dönem kısa dönem acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Acemi eğitimlerini tamamlayan 681 er törenle yemin etti. Yemin törenine Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve 1730 asker yakını katıldı. Tribünleri dolduran aileler de çocuklarını kamera ve cep telefonlarıyla görüntüledi. Askerler komutanları eşliğinde yeminlerini etti. Eğitim boyunca başarılı olan 16 askere başarı belgeleri, askerliğini Manisa\'da yapan 6 dede ve babaya da çocuklarıyla birlikte ödül verildi. Yemin töreninde konuşan Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Güven Dere, Türk sancağı gölgesinde içilen bu anda tüm şehitlerimizin şahitlik ettiğine inanıyoruz. Silahlı kuvvetlerin saflarına katılan ataları, babaları gibi kahraman Mehmetçiklerim milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğruna hayatını feda edeceğine yemin ettiniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, daha önemlisi bağrından çıktığı Türk milletinin ona olan sevgisinden, güveninden almaktadır diye konuştu. Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan acemi erler geçiş töreni yaptı. Marşlar eşliğinde yürüyen askerlere aileleri de alkış ve Türk bayrağı sallayarak eşlik etti. Aileler çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Yürüyüşün ardından aileler ve çocukları birbirlerine kavuştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı aileler gözyaşlarını tutamazken, çocuklarıyla bol bol özçekim yaptı. BİRLİKTE YEMEK YEDİLER Törenin sona ermesinin ardından askerler ve aileler Tugay Komutanlığı\'ndaki yemekte ağırlandı. Yemekte ailelere Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Tugay Komutanı Albay Güven Dere de eşlik etti. Yemekten önce askerlere yemek duası yapıldı. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı\'nda genelge ile \'Allahımıza hamdolsun, milletimiz var olsun\' şeklinde değiştirilen yemek duası Türk Silahlı Kuvvetleri için geçerli olmadığından dolayı yemekte \'Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun\' sözlerinin ardından yemek başladı.