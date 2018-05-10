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(Görüntülü Haber) 64 yıllık bina yağmura dayanamadı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağmur yağışına  dayanamayan 64 yıllık bina yıkıldı

10 Mayıs 2018 13:00

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yağmur yağışına  dayanamayan 64 yıllık bina yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. 1954 senesinde yapılan, 1998 yılından bu yana ise kullanılmayan Mehmet Aydın’a ait 2 katlı metruk bina son yağan kuvvetli yağışların ardından çatırdamaya başladı. Çatlama seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tedbir amaçlı boşalttı. Sokağa giriş-çıkışlar da kapatılırken, itfaiye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bir kısmı aniden kendi kendine yıkıldı. Yıkılma anı ise o anlarda  kameralara yansıdı. Metruk binanın sahibi Mehmet Aydın ise yaptığı açıklamada, binanın yıkımı için maddi imkanları olmadığını belirtti.

 

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