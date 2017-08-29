(Görüntülü Haber) 600 kumbarayla 25 ton giyim eşyası toplandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi, kullanılmayan giysilerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kullanılamayacak durumda olanların ise tekstil geri dönüşüm ağına katılmasını sağlamak için başlattığı \'giysi kumbaraları\' ile 3 ayda 25 ton giyim eşyası topladı. Muratpaşa Belediyesi, ilçeyi 600 adet giysi kumbarasıyla donattı. Gardıropların bir köşesinde kalmış ve artık kullanılmayan giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri Muratpaşa\'nın çeşitli noktalarına yerleştirilen kumbaralarda toplanıyor. Üç aydır devam eden proje kapsamında kişi başı en fazla 5 parça olmak üzere 1110 vatandaşa toplam 5 bin 550 parça giyim yardımı yapıldı. Sosyal Yardım Merkezi ile toplam 8 noktada giyim eşyaları dağıtımı yapılırken, 11 bin giyim eşyası da ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Sosyal merkezlerde ayrıca kış ve okul sezonu için de giyim eşyası hazırlıkları tamamlandı. KUMBARALARLA 25 TON GİYİM EŞYASI Vatandaşlar arasında paylaşım ve dayanışmanın güçlenmesi, ayrıca tekstil malzemesi atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulama kapsamında, 3 aylık süreçte yaklaşık 25 ton giyim eşyası toplandı. Giyim eşyaları, ilçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen giyim- ayakkabı- tekstil kumbarası ile toplanıyor. 600 kumbara, haftada 1 kez açılıyor. SİSTEM NASIL İŞLİYOR? Sosyal Yardım Merkezi\'ne getirilen giyim eşyaları, Muratpaşa Belediyesi personeli gözetiminde ayrıştırılıp, kullanılabilir nitelikte olanlar; temizleme- ütüleme işleminden sonra askı ve raflarda ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Daha önceleri imha edilen ya da atık depolama alanlarına atılarak doğaya zarar veren, kullanılamayacak oranda yıpranmış giyim eşyaları ise tekstil malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor. BEBEK VE ÇOCUKLARA ÖZEL ÖNEM Toplanan giyim eşyaları arasında bulunan 0- 10 yaş grubu bebek- çocuk kıyafetleri, insan sağlığı açısından doğuracağı olumsuzluklar dikkate alınarak dağıtılmıyor. Toplanan çocuk kıyafatleri geri dönüşüme gönderiliyor ve buradan elde edilen gelirle çocuklar için yeni kıyafet alınıyor. Yazlık ve kışlık olarak toplam 6 bin takım yeni bebek- çocuk kıyafeti; Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezleri\'nde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. TÜRKİYE\'YE DAĞILACAK Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi dışında, Soğuksu Yaşlı Evi, Meltem Halk Çamaşırhanesi, Çallı\'da bulunan Evde Bakım Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazar içindeki Aşevi, Kızıltoprak Mahallesi 920 Sokak\'taki Yardım Merkezi ile Zeytinköy ve Ermenek Eğitim- Bilgi Merkezleri\'nden de kıyafetler dileyenlere veriliyor. Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, kumbaralara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çok sayıda giyim ürünü topladıklarını belirten Uysal, toplananları bütün Türkiye\'ye dağıtmayı planladıklarını aktardı. Uysal, “O kadar fazla topladık ki kıyafet sayısı kadar henüz talep oluşmadı. Atıl bir kaynağı harekete geçirmiş görünüyoruz. Hızla gelişmeye devam edecektir. Nerede ihtiyaç varsa oraya göndereceğiz\" dedi.