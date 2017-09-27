(Görüntülü Haber) 6 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda yakalanan terörist 'Mavi liste'ymiş

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 23 Eylül\'de Karakoçan İlçesi yakınlarında düzenlenen, aralarında terör örgütü PKK\'nın sözde \'Dersim Eyaleti\' olarak nitelendirdiği bölgenin sorumlusu \'Dersim Ferhat\' kod adlı Burak Aydemir olmak üzere 6 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, \'Mavi\' kategoride aranan teröristler arasında \'Cigerxun\' kod adlı Faruk Erdemir\'in de yakalandığı ortaya çıktı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül cuma günü Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Bulgurcuk Köyü yakınlarında düzenlenen 1\'i ölü, 1\'i sağ 2\'si üst düzey olmak üzere toplam toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik yetkilileri insansız hava aracından (İHA) alınan görüntü ile bir grup PKK\'lı teröristin bölgeye geldiği istihbaratı alındı. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 22-23 Eylül tarihleri arasında Karakoçan İlçesi Bulgurcuk Köyü kırsal kesiminde \'Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç 109-111\' adı verilen operasyon başlattı. 23 Eylül saat 00.30 sıralarında yçıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi, 1 PKK\'lı terörist yakalandı. MAVİ LİSTE İLE ARANIYORDU Güvenlik birimleri, son 1 yıl içinde Tunceli bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 28 üst düzey ele başını kaybeden PKK\'nın bu grubu bölgeye takviye olarak gönderdiğini, ölü ele geçirilen, \'Dersim Ferhat\' kod adlı Burak Aydemir\'in, sözde \'Dersim Elayet komutanı\' olarak gönderildiğini bildirdi. Operasyonda yakalanan ve yine PKK tarafından sözde \'cephe sorumlusu\' olarak gönderilen, \'Cigerxun\' kod adlı Faruk Erdemir\'in ise, aranan teröristler listesinde mavi kategori ile arandığı belirlendi. 6 teröristin ölüğü operasyonda sağ yakalanan 1973 Hakkari doğumlu Faruk Erdemir\'in sorgusunun ise devam ettiği belirtildi. ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK\'LI GRUBUN KATILDIĞI EYLEMLER Güvenlik birimleri, 1\'i sağ ele geçirilen toplam 7 PKK\'lının bölgede bir çok eyleme katıldığını belirterek, katıldıkları eylemleri şöyle açıkladı: * 24 Haziran 2002; Tunceli ili Nazimiye İlçesi Geliş Köyü bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı. * 23 Haziran 2008; 2 personelin şehit olduğu Gaziantep ili İslahiye İlçesi\'nde güvenlik güçlerine yönelik mayınlı saldırı * 9 Şubat 2012; Diyarbakır ili Sur İlçesi\'nde meydana gelen patlama * 5 Haziran 2016; Bingöl ili Yayladere İlçesi Dalbasan Köyü\'nden 1 kişinin kaçırılması ve aracının yakılması * 14 Eylül 2016; Tunceli ili Nazimiye İlçesi Dereova Jandarma Karakolu\'na yönelik saldırı * 14 Eylül 2016; Bingöl ili Yayladere İlçesi Dalbasan Jandarma Karakolu\'na yönelik saldırı * 22 Ağustos 2016; Nazimiye ilçesinde kamu/kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı. *1 Nisan 2011; Osmaniye Hasanbeyli İlçesi\'nde 1 askerin şehit 5 askerin yaralandığı saldırı.* 28 Ekim 2011; 2 polis memurunun şehit oludğu Osmaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine yönelik saldırı. ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR Karakoçan İlçesi Bulgurcuk Köyü kırsal kesiminde yapılan operasyonda 1\'i sağ, 6\'sı ölü ele geçirilen PKK\'lılar ile birlikte çok sayıda silah ele geçirildi. Etkisiz hala getirilen PKK\'lı teröristler ile birlikte, \'Zagros\' marka keskin nişancı tüfeği, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 9 taarruz el bombası, 17 uçaksavar fişeği, 167 adet 7.62x39 Kalaşnikof fişeği, 1086 adet 5,56x45 ebatlarında M-16 piyade tüfeği fişeği, 45 boş kovan, 11 Kalaşnikof şarjörü, 19 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet yapay mayın patlayıcı madde düzeneği, 2 adet \'Yaesu\' marka el telsizi, 1 adet \'Yaesu\' marka araç telsizi, 3 gece görüş dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 el dürbünü, 7 sırt çantası, 2 flaş bellek, 8 uyku tulumu, 70 metre elektrik kablosu, 4 telsiz şarj cihazı, 1 ampermetre, 1 kamera, 2 radyo, 3 şemsiye ve ayrıca çok sayıda yaşamsal malzeme ile sağlık malzemesi ele geçirildi.