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(Görüntülü Haber) 6 milyon liralık arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken yakalandılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışan İbo K

29 Aralık 2017 17:52

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışan İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, İncilipınar Mahallesi\'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği açıklanmayan bir kişiye ait 6 milyon lira değerindeki arsanın sahte vekaletle satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, müdürlüğe düzenledikleri operasyonda, sahte evraklarla gelen İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K.\'yi suçüstü yakaladı. Sahte evraklara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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