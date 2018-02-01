(Görüntülü Haber) 6 FETÖ şüphelisi hakim karşısında

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) Kayseri\'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen 2\'si kadın 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin düzenlediği FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan farklı meslek gruplarından A.B., E.A., A.P., E.P., G.C. ve M.D. sorgusu tamamlandı. Alınan ifadelerinin ardından 2\'si kadın 6 kişi sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında E.A. ve F.K\'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.