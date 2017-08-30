(Görüntülü Haber) 6 bin uskumru ikram edildi

Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde düzenlenen Ereğli Balık Festivali\'nde av sezonuna hazırlanan balıkçılar ithal edilen 6 bin uskumruyu pişirerek vatandaşlara ikram etti. Karamürsel Ereğli\'de balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılar bayramın 3\'üncü denize açılacak. Kurban Bayramı\'nın 4\'ncü günü Ereğli Balık Hali\'nde balıklar satışa sunulacak. Bugün, Karamürsel Belediyesi\'nin organizasyonu ile Ereğli Balık Festivali düzenlendi. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Ereğli sahiline gelirken, mangalların başına geçerek balık pişirdi. Balıkçılar mangallarda ithal edilen 6 bin uskumruyu pişirerek ekmek arasında halka ikram etti. Vatandaşlar mangalların önünde sıraya girerek aldıkları balık ekmekleri yedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yeni sezonun balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek, \"Besmele ile başlıyoruz yeni sezona. Yeni sezon balıkçılarımıza hayırlar getirsin. İnşallah kazasız belasız bol, bereketli bir sezon geçirirler. Onlar kazanacak, vatandaşımız da bol ucuz balık yer\" dedi.