(Görüntülü Haber) 6- “Avrupa halklarının AB’ye duyduğu güven bugün yerini meşruiyet krizine bırakmıştır"

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İspanya’nın başkenti Madrid’de, Elcano Royal Institute’de “Gelecek: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı konuşma yaptı.







Avrupa kıtasında hüküm süren değişim rüzgârlarının, AB\'nin mevcut durumu ve geleceğine dair tartışmaları her zamankinden daha önemli hale getirdiğini ifade eden Bakan Çelik, \"Özellikle Brexit ile başlayan yeni dönemde AB’nin nasıl bir birlik olacağı ve AB içindeki yeni güç dengelerinin birliği küresel sorumlulukları çerçevesinde yeniden nasıl şekillendireceği ve misyonunu ne şekilde etkileyeceği herkesin şu anda cevabını aradığı sorular arasında yer almaktadır.\" dedi.







Çelik, Avrupa’da sorunun ve krizin daha da büyümesine sebep olarak, akımların İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, çok kültürlülüğe karşı olmaları, antisemitik ve ırkçılığa varan sert söylemleri, AB karşıtlığı üzerinden yapılan siyaset ve merkez partilerin bu söylemlere karşı alternatifler geliştirememesini gösterdi.







Merkez partilerin söylemlerinin popülist aşırı sağın söylemlerine kaymasının merkezin aşırı uçlara kayma tehlikesini de ortaya çıkardığı belirten Çelik, \"Bütün bunların sonucunda Avrupa halklarının AB’ye duyduğu güven bugün yerini meşruiyet krizine bırakmıştır.\" dedi.







Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Çelik, “Türkiye terörle mücadelesi ile sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda Avrupa’nın da güvenliğini ve sınırlarını koruyor.” dedi.