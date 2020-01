(Görüntülü Haber) 54. TSYD Sporun Zirvesi Antalya'da başladı -2

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: \"Spor hem terörün, hem de madde bağımlılığının ilacı\"















\"Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir\"















Sercan SAPANATAN - Cüneyt CENGİZ - ANTALYA / DHA















Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 54\'üncü Yıl Sporun Zirvesi Semineri Antalya Belek\'te başladı.







\"Bağımlılık ile mücadelede sporun gücü\" konusunun işlendiği zirvede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan\'ın yanı sıra bir çok spor yazarı ve gazeteci katıldı.







Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak zirvede yaptığı konuşmada, \"Bağımlılıkla mücadele toplumuzun büyük bir sorunu. Spor yapan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak duracağını gözlemliyoruz. Bunu önlemek için sporun rolü çok önemli. Bir genç uyuşturucuya yalnız kaldığı zaman ulaşır. Bizim bu gençleri yalnız bırakmamamız lazım. Bu gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında spor ve sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım\" ifadelerini kullandı.







Uyuşturucuyla mücadele konusunda sadece devletin yapacaklarının yeterli olmayacağını dile getiren Bak, \"Uyuşturucuyla mücadele konusunda topyekün hareket etmeye ihtiyacımız var. Spor hem terörün hem de madde bağımlılığının ilacı. Biz doğu ve güneydoğuda spor tesisleri yapıyoruz. Orada spor tesisine gelen her çocuk, dağa gitmesini engellediğimiz çocuk. Sporun gücünü kullanarak terörü de yeneceğiz. Çünkü terör örgütleri çocukları uyuşturucuya alıştırmak istiyor. Biz bunu engellemeliyiz. Burada hükümetimizin bağımlılıkla mücadele kurulu var. Bizim hep beraber bu mücadelede yer almamız lazım\" diye konuştu.







Spor yapan insanın vücudunu tanıdığını ve ona kıymet verdiğini aktaran Osman Aşkın Bak, \"İnsan spor disipliniyle beraber vücudunu tanıyor ve kendine değer veriyor. O vücudun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermiyor çünkü insanın hedefi oluyor. Hedefi olan kişiyi uyuşturucuya alıştıramazsınız\" diye konuştu.







Uyuşturucuyu engelleme konusunda spor ve sevginin en büyük güç olduğunu vurgulayan Bakan bak, sözlerini şöyle tamamladı:







\"Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde ifade ediyor. \'Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur\'. Şu anda tablo bu. Terör örgütleri çocukları uyuşturucu vasıtasıyla kullanıyor. Şu anda dünyada trend, uyuşturucu maddelerle toplumun genlerini bozmak. Uyuşturucuyu silah gibi kullanıyorlar. Bunu önlemek için en büyük gücümüz spor ve sevgi. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak amatör kulüplere destek vermeye, semt sahası ve tesis yapmaya devam edeceğiz. Dünyada spor tesislerine en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Statlarımızın yaş ortalaması 1,7. Başarılı, ülkesini ve milletini seven nesiller yetiştirmek istiyoruz. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir.\"







TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ise sporun ve gençliğin sorunlarına eğilmeyi önemli bir görev olarak gördüklerini söyledi.







TFF Başkanvekili Ali Dürüst de TSYD\'nin federasyonun işbirliği yaptığı bir kurum olduğunu belirterek, \"55 yıllık köklü bir geçmişe sahip TSYD\'nin açılış seminerinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğin daha da güçlenmesi için federasyon olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Hep iyi olan ilişkilerimizin daha da artarak sürmesini diliyorum\" değerlendirmesinde bulundu.