T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 54 milyon liralık uyuşturucuyu 'Şans' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Şans'ın tepki vermesiyle, kasadaki çelik pistonlara gizlenmiş 342 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi

13 Nisan 2018 15:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonette, narkotik köpeği \'Şans\'ın tepki vermesiyle, kasadaki çelik pistonlara gizlenmiş 342 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer operasyonda da yine narkotik köpeği \'Şans\' ile yapılan aramada, kamyonun lastiklerine gizlenmiş 114 kilo 450 gram eroin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu öğrenildi. Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonet sürücüsü polislere çelik piston taşıdığını söyledi. Sürücünün davranışlarından şüphelenen polis, narkotik köpeği \'Şans\' ile arama yaptı. Köpeğin pistonlara tepki vermesi üzerine ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Pistonları atölyede torna makinesiyle açtıran ekipler, gizlenmiş 342 bin captagon uyuşturucu hapı buldu. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan haplar, çuvallarla taşındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına aldı. KAMYON LASTİKLERİ SPİRAL İLE KESİLDİ Diğer operasyonda ise polisler, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu\'nda şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Şans\'ın lastiklere tepki vermesi üzerine polis harekete geçti. Yerinden çıkarılan lastikleri, spiral ile kesen ekipler, 114 kilo 450 gram eroin ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu bildirildi. Operasyonu yapan ekibi kutlayan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Gençliğimizi ve geleceğimizi bu uyuşturucu satıcılarına çaldırmayacağız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANADiğerEleMerkez SarıçamKamyonetSürücününKöpeğinPistonlarıSaatlerceKAMYON LASTİKLERİ SPİRALKESİLDİ DiğerGaziantepAdanaTarsus TAG OtoyoluNarkotikYerindenHerOperasyonuAdanaEmniyet Müdürü Selami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24