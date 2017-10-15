(Görüntülü Haber) 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı başladı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun İstanbul etabı başladı
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 6. ve son etabı İstanbul\'da başladı. Turun kazananının belirleneceği final etabının startını, Kurtköy\'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.
Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı\'nda tamamlayacak.
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-Yarış Start
İstanbul-(DHA)