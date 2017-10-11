(Görüntülü Haber) 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Sam Bennett kazandı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 206 kilometrelik Türk Hava Yolları Kumluca - Fethiye etabını Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 6 saat 2 dakika 6 saniye ile kazandı.



Bennett böylece yarın koşulacak 128 kilometrelik Spor Toto Fethiye - Marmaris etabında Turkuaz Mayo\'yu giyecek. Türkiye Mili Takımı\'ndan Ahmet Örken ise büyük bir başarı göstererek etaba ana grupla ve aynı zaman farkı ile 8. olarak girdi. Saat 11.33\'de Kumluca şehir merkezinden Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz\'ın damalı bayrağı sallamasıyla 101 bisikletçi zorlu etaba başladı.



ÜÇ BİSİKLETÇİ KAZADAN ÖTÜRÜ START ALAMADI



Dün Kemer finişine çok az kala yaşanılan kaza sonrası Caja Rual\'dan Hector Saez, Gazprom Rusvelo takımından Aleksandr Porsev ile WB Veranclassıc Aqalıty Protect Takımından Justın Jules start alamadı. Böylece Türk Hava Yolları Kumluca - Fethiye etabı 101 bisikletçinin katılımı ile koşulmaya başlandı.



VESTEL TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİ ONUR BALKAN\'DA KALDI (BEYAZ MAYO)



43. kilometre geçilirken etabın ilk prim kapısı da geride bırakıldı. Türk Milli Takımı\'ndan Onur Balkan yine güçlü pedallar önünde primi kazanan sporcu oldu. Böylece Fethiye - Marmaris etabında da Onur Balkan Türkiye Güzellikleri Mayosu (Beyaz) giymeye hak kazandı.



TÜRK HAVA YOLLARI TIRMANIŞ PRİMİ (DAĞLARIN KRALI - KIRMIZI MAYO)



59. kilometrede gerçekleşen Türk Hava Yolları Tırmanış Prim (Dağların Kralı-Kırmızı Mayo) kapısını ilk geçen Bardıanı CSF takımından Maestri Mırco oldu. Onur Balkan bu prim kapısını da sprint\'te olduğu için ikinci geçme başarısını gösterdi. Bu arada kaçış grubu ile, ana grup arasındaki zaman farkı 3 dakika 16 saniye olarak ölçüldü.



TÜRK HAVA YOLLARI İKİNCİ TIRMANIŞ PRİMİ İLE KIRMIZI MAYO MIRCO MAESTRI\'NİN



Etabın ikinci tırmanış prim kapısını ilk geçen Bardıanı CSF takımından Maestri Mırco oldu. Soul Brasıl Pro Cylıng\'dan Murilo Affonso Ferraz ikinciliği, üçüncülüğü de Türk Milli Takımı\'ndan Onur Balkan aldı.