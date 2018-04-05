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(Görüntülü Haber) 52 üniversite, öğrencilerle buluştu

Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya'da düzenlenen 18'inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı

05 Nisan 2018 17:34

Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya\'da düzenlenen 18\'inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş\'nin (ANFAŞ) Kaleiçi Rotary ile düzenlediği Yüksek Öğretim ve Tanıtım Günleri (YÖTGEF), Cam Piramit Sabancı Kongre Merkezi\'nde başladı. 52 üniversitenin katıldığı tanıtım günlerinde akademi dünyası, öğrencilere kendilerini tanıtıyor. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra aileler de ilgi gösteriyor. 20 BİN ÖĞRENCİ BEKLENİYOR Kaleiçi Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu, etkinliğe Türkiye\'deki üniversitelerin yanı sıra Almanya ve KKTC\'den de üniversitelerin katıldığını aktardı. Prof. Dr. Ramazanoğlu, Amacımız üniversitelerle öğrencileri bir araya getirip doğru üniversite ve meslek seçmelerine yardımcı olmak. Ortalama 20 bin öğrencinin buraya gelmesini bekliyoruz dedi. ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TANIYOR Fuarı gezen öğrencilerden Atilla Koray, Üniversiteleri araştırmak için geldim. Birçok bilgi alabiliyoruz, tanıtım broşürleri de var. Hukuk okumayı istiyorum dedi. Merve Yılmaz da seneye üniversite sınavına gireceğini, ancak şimdiden hazırlıklara başladığını dile getirdi. Yılmaz, Üniversiteleri inceliyorum. Hangi üniversite bana daha faydalı olur diye araştırıyorum. Fuarı yararlı buldum diye konuştu. 3 GÜN AÇIK OLACAK Akademisyenlerin meslek ve eğitim konularında konferanslar düzenleyeceği tanıtım günlerinde, nano teknoloji, tıp ve mühendislik, sınava hazırlanma ve seçim kararları, burs gibi konular konferanslarda işlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuar 3 gün boyunca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olacak dedi.

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