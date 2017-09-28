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Ekonomi

(Görüntülü Haber) 50 milyon dolar yatırım ile Kadıköy'e yeni hastane

İSTANBUL, (DHA) MEDICANA Sağlık Grubu 50 milyon dolar bir yatırım ile Kadıköy'de yeni bir hastane açtığını duyurdu

28 Eylül 2017 20:37

İSTANBUL, (DHA) MEDICANA Sağlık Grubu 50 milyon dolar bir yatırım ile Kadıköy\'de yeni bir hastane açtığını duyurdu. Hastanenin inşaatına 2015 yılında başlandığını ve 9 Ekim tarihinde hasta kabulune başlayacaklarını belirten Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan hastane hakkında bilgiler verdi ve \"15 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan hastanede 48 farklı tıbbi bölüm ve 60 kişilik akademisyen doktor kadrosu bulunuyor\" dedi. \"SON TEKNOLOJİ CİHAZLARA ÖZEN GÖSTERDİK\" Açılışta konuşan Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü Gürsoy Yıldırım hastanelerinde özellikle son teknoloji cihazların bulunmasına özen gösterdiklerini, 6 ameliyathane, 81 yatak kapasitesi ve 40\'ın üzerinde poliklinik ve muayene odası bulunduğunu söyledi. Gürsoy, engelli hasta odalarının yanı sıra izolasyon odaları bulunduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, \"Hastanenin tüm özel sağlık sigortaları ile anlaşması bulunurken sosyal güvenlik kurumu (SGK) ile de anlaşma mevcut. Bunun yanı sıra ameliyathanelerde son teknoloji donanımla, uzaktan konsültasyon olanakları sağladık. Dijital sterilizasyon ve iklimlendirme teknolojisini kullandık.\" Hastanenin Başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü de 21 tane uzmanlık dalı ile başladıklarını, ilerleyen zamanlarda doktor sayısını 50\'nin üzerine çıkarmayı planladıklarını belirtti ve bütün branşların olduğu bir hastane olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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