(Görüntülü Haber) 5 yıldızlı otelde yangın alarmı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 5 yıldızlı bir otelin lobisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu çıkan duman, yangın alarmını devreye sokunca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri kısa sürede dumanı tahliye ederken, olayda yaralanan olmadı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı\'ndaki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin lobi kısmından geçen elektrik kabloları, henüz bilinmeyen bir nedenle aşırı ısınıp, duman çıkmasına neden oldu. Çıkan yoğun dumanının yangın alarmını devreye sokması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanın yoğun olduğu katın elektriğini kesen ekipler, ısınan kabloları soğutup, dumanı tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.