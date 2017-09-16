T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 5 yıldızlı otelde, 4 ayda ikinci yangın

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında yangın çıkan, tadilat halindeki 5 yıldızlı otelde, bugün yine yangın çıktı

16 Eylül 2017 01:03

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında yangın çıkan, tadilat halindeki 5 yıldızlı otelde, bugün yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında çıkan yangının ardından tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde bugün saat 18.30 sıralarında yine yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü. 

Yangın sırasında içeride sadece otel personelinin bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit GÜRELÜNYE Ordu DHAORDUnunMayısYangınYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24