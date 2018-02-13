(Görüntülü Haber) 5 yıldır restorasyonu tamamlanamayan Galatasaray Üniversitesi'nin tarihi binasının havadan görüntüleri -2

Ersan SAN - İSTANBUL DHA







5 yıl önce yanan Galatasaray Üniversitesi\'nin 147 yıllık binasındaki son durum havadan görüntülendi.







Beşiktaş Ortaköy\'de bulunan ve 1992 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi (GSÜ)\'nin kullanımında olan İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı\'nın çatısı, 22 Ocak 2013\'te geçirdiği yangında tamamen yandı. Büyük hasar gören kagir ve ahşap yapının enkazının restorasyonu henüz tamamlanamadı. Uzun süredir bekleyen restorasyon çalışmalarına tekrar başlandı.















\"30 MAYIS 2016 TARİHİNDE BAŞLANMIŞTIR\"







GSÜ\'den restorasyon çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.







Açıklamada şu bilgilere yer verildi:







\"22 Ocak 2013 tarihinde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Galatasaray Üniversitesi\'nin tarihi binasının restorasyon projesi İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, binanın restorasyonu için yapı ruhsatı







alınmıştır. Tarihi binanın restorasyonuna ilişkin olarak Galatasaray Üniversitesi ile Galatasaray Eğitim Vakfı arasında yapılan 30 Nisan 2013 tarihli protokol uyarınca, restorasyon işlerine Galatasaray Eğitim Vakfı\'nın kaynakları ile 30 Mayıs 2016 tarihinde başlanmıştır\"















\"2018 YILI SONUNDA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR\"







\"Öncelikle bina içerisindeki tüm söküm işleri tamamlanmış, ardından zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 1400 adet mikro kazık imalatı yapılmıştır. Zemin iyileştirme işlerinin kademeli olarak tamamlanması ile birlikte bina içerisindeki







alanlarda temel-perde-kolon ve döşeme imalatları yapılmış olup, çatı katı döşemesi dahil betonarme imalatlarının Ocak ayı içinde tamamlanması öngörülmektedir. Diğer yandan, 2018 yılının Şubat ayı sonuna kadar çatı işlerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.







Ayrıca, yangın geçiren tarihi binanın güçlendirme, sıva, ahşap ve muhtelif restorasyon uygulama işleri için 2017 yılının Kasım ayında düzenlenen ihale sonucunda, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Binanın restorasyon çalışmalarının 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır\"