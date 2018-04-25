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(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki kızına cinsel istismardan yargılanıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yaşındaki kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A

25 Nisan 2018 20:13

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 5 yaşındaki kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A.A.\'nın tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Manavgat\'ta görülen davanın ilk duruşmasının ardından basın açıklaması yapan kadınlar, tacizle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Serik\'te oturan A.A. hakkında, geçen yıl eylül ayında kızı İ.A.\'ya zincirleme nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava başladı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık A.A. ve boşanma aşamasında olduğu eşi N.A., tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, Antalya Barosu temsilcisiyle Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi kadınlar katıldı. Psikolojik destek aldığı gerekçesiyle İ.A., duruşmaya katılmadı. Duruşmadan önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ara celsede yayın yasağı kararı verilen duruşmada sanık A.A. savunma yaparken, şikayetçi anne N.A. da ifade verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

\'HER ÇOCUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ\'

Duruşmanın ardından UCİM tarafından hazırlanan basın açıklamasını, üyelerden Fisun Bağrıyanık okudu. Davayı en başından beri takip ettiklerini ve aileye destek verdiklerini belirten Bağrıyanık, \"Bugün öz babası tarafından istismara uğramış 5 yaşındaki kız çocuğumuzun davasına müdahil olmak, dava sürecini izlemek, hem çocuğumuza hem de ailesine gereken her türlü desteği sağlamak için buradayız. Ülkemizin neresinde olursa olsun her çocuk için mücadele edeceğiz\" dedi.

Sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Bağrıyanık, \"Bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere \'artık yeter\' diyoruz. Avrupa Konseyi Çocuğun Cinsel Sömürü ve İstismardan Korunması yani Lanzarote Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeler ışığında Çocuk Koruma Kanunu gereği de anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

Basın açıklaması okunurken, UCİM üyesi kadınlar ellerinde, \'İstismar felakettir sessiz kalma\', \'Saklama, ihbar et\', \'Tacizi affetme, vicdanını kirletme\', \'Çocuk istismarına dur de\', \'Çocuk susar, sen susma\' yazılı dövizler taşıdı.
 

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