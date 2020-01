(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki çocuğa işkence davası : Küçük kız yaşadıklarını anlattı

Sanık baba ile birlikte yaşadığı kadın birbirlerini suçladı. Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fatih\'te 5 yaşındaki kızı Sahra\'ya işkence yaptığı öne sürülen baba İbrahim K. ile birlikte yaşadığı Hatice T.\'nin yargılandığı davaya devam edildi. Küçük kız mahkeme salonunda alınan ifadesinde, \"Hatice\'nin yanına gitmek istemiyorum. Babamın yanına da gitmek istemiyorum. Onlar bana kötü davranıyorlar\" dedi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hatice T. ve İbrahim K. getirildi. Şikayetçi anne Kudret K. de avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. ANNE: \"HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM\" Şikayetçi Kudret K. eşiyle aralarında boşanma davası olduğunu ve iki senedir ayrı yaşadıklarını belirterek \"Eşimle anlaşamadığımız için ailem beni aldı. Ertesi gün çocuğumu almaya gittiğimde evde yoklardı. Bunun üzerine ailem, \'Babasıdır yanında kalsın\' dedi. Karakoldan aranıncaya kadar Ankara\'ya gittiklerini sanıyordum. iki yıldır kızımı görmedim. Karakola çağrıldığımızda kızımın her tarafı yanıklar ve morluklarla doluydu\" dedi. Anne Kudret K., \"Çocuğumun ön dişleri yoktu. Gözünde morluk, ayaklarında, ellerinde yanıklar vardı. Polis sigara söndürüldüğünü söyledi. Kolunda diş izi, sırtında ve boynunda tırnak izleri ve çizikler vardı\" diye konuştu. Kızı Sahra\'nın kendisini gördüğünde suskun ve durgun olduğunu kendisini benimsedikten sonra ise Hatice T.\'nin kendisine yaptıklarını anlattığını söyleyen Kudret K., \"Kızıma \'Tekrar o kadına gitmek istiyor musun\' diye sorunca bana, istemediğini söyleyip kendisini ısırdığını, üstüne çaydanlıkla su döktüğünü, dişlerini söktüğünü anlattı. Kızıma \'Babana neden söylemiyorsun dediğimde \'Babam bana kızıyordu. Beni kemerle dövüyordu\' diye anlattı. Her ikisinden de şikayetçiyim\" diye konuştu. TUTUKLU BABA: ÇOCUĞUMA KÖTÜ DAVRANILDIĞINI BİLMİYORDUM Tutuklu baba İbrahim K. ise \"Ben de sizin kadar biliyorum. Günümün üçte ikisini dışarda geçiriyordum. Çocuğuma kötü davranıldığını bilmiyordum. Karakolda öğrendim\" dedi. Diğer sanık Hatice T. de suçsuz olduğunu söyledi. 5 YAŞINDAKİ SAHRA DA DURUŞMADA DİNLENDİ Daha sonra 5 yaşındaki Sahra dinlenmek üzere duruşma salonuna alındı. Sahra\'nın olay sonrasında koruma altına alındığı çocuk esirgeme psikoloğu ve adliye pedagogunun eşliğinde, izleyiciler salondan çıkarıldıktan sonra ifadesi alındı. Olayın mağduru küçük Sahra ifadesinde, \"Babam işe gidiyordu. Evde yalnızken Hatice bana kötülük yaptı. Elime ve ayağıma bilerek çaydanlıkla su döktü. Yaktı. Kollarımı, boynumu, sırtımı ısırdı. Babam kemerle dövdü. Hatice beni dövdüğünde canım çok acıyordu\" dedi. Şu anda yurtta kaldığını, arkadaşları ile mutlu olduğunu ve büyüyünce ressam olacağını söyleyen Sahra, \"Hatice\'nin yanına gitmek istemiyorum. Babamın yanına da gitmek istemiyorum. Onlar bana kötü davranıyorlar. Ben biraz yaramazlık yapıyordum. Hatice\'nin yaptıklarını bazen babama söylüyordum, bazen söylemiyordum. Çünkü beni döver diye korkuyordum. Hatice\'nin yaptıklarını söylediğimde babam beni dövdü. Neden dövdüğünü bilmiyorum\" diye konuştu. ÇOCUK PSİKOLOĞU: HATİCE\'NİN KENDİSİNE İŞKENCE YAPAN KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU Sahra\'dan sonra dinlenen Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü\'nde görevli çocuk psikoloğu Bahar İlhan, \"Sahra bize getirildiğinde bacaklarının üst ve iç bölgeleri su toplamıştı. Yanık yarasına benzer yaralar vardı. Pantalon giyemiyordu. Yürümekte ve oturmakta zorlanıyordu. Hatice\'nin kendisine işkence yapan kişi olduğunu söylüyordu. Babası ile ilgili en ufak bir bilgi vermedi\" şeklinde konuştu. Mağdurenin ifadesinin ardından sanık Hatice T.\'nin kardeşleri tanık olarak dinlendi. Tanıklar, kardeşleri Hatice T.\'nin Sahra\'ya kötü davranışlarını görmediklerini söylediler. HAKİM: ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA 40\'A YAKIN LEZYON TESPİT EDİLMİŞ. NE DİYORSUN Hakim, \"Adli Tıp Kurumu raporuna göre çocuğun vücudunda 40\'a yakın lezyon tespit edilmiş, Ne diyorsun?\" diye sorunca sanık baba İbrahim K., \"Ben annesi gittikten sonra çocuğum yurt ortamında yetişmesini istemediğim için bir yuva bulmak amacıyla diğer sanıkla bir araya geldim. Bir baba olarak 5 yaşındaki çocuğuma kötü davranmam mümkün değildir. Buna gözyummam da mümkün değildir. Tahliyemi talep ederim\" dedi. Sanık Hatice T. ise \"Suçsuzum. Kendi öz kızım gibi Sahra\'ya baktım. Çocuğa şiddet uygulayan babasıdır. Suçu bana atmaktadır\" diye konuşarak tahliyesini talep etti. TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ Mahkeme, mağdure Sahra\'nın raporunu dikkate alarak her iki sanığın da tahliye talebini reddetti. Sanıklara gelecek celseye kadar son savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAME İddianamede tutuklu sanık Hatice T.\'nin \"Çocuğa karşı eziyet\" ve \"Yaralama\" suçlarından 4 yıldan 11 yıla, tutuklu sanık baba İbrahim K.\'nın ise \"Alt soya karşı eziyet\" ve \"Yaralama\" suçlarından 4,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisleri isteniyor.