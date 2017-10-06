(Görüntülü Haber) 5 milyon solucan besleyip, gübre üretiyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde Mehmet Büyükyılmaz, kurduğu tesislerde 5 milyon solucandan elde ettiği gübrelerin tonunu 2 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Çorlu\'da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Büyükyılmaz, pazarcılık yaparken, Sarılar Mahallesi\'nde solucan gübresi üretmek için 2 yıl önce tesis kurdu. Tesiste tek başına çalışarak 100 bin solucan ile gübre üretmeye başlayan Büyükyılmaz, gübreye ilginin artması üzerine solucan sayısını 5 milyona çıkardı. Büyükyılmaz, \"İki seneden beri solucan gübresi işletmeciliği yapmaktayım. İlk 100 bin solucanla başladım. Şu anda 5 milyonu aşkın solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satmaktayız. Sektör güzel bir sektör ama uğraşması zor. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız, bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız\" dedi. Büyükyılmaz, tesislerine ayda 10-11 ton civarında solucan gübresi elde ettiğini belirterek, \"Tabii bu, mevsim şartlarına göre değişiyor. Çok soğuk olduğu zaman daha düşüyor. Çok sıcaklarda düşüyor. Şu anki ortam onlar için ideal bir ortam. Tonunu 2 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Potansiyel var. Şu ana kadar ürettiğimiz tüm gübreyi sattık, hepsi gitti. Daha da siparişlerimiz var. Daha çok ilkbahar, yaz fide işi ve seracıların büyük talepleri var. Solucanları beslemek için ise semt pazarlarında toplanan atıklar ile yapıyoruz\" diye konuştu.